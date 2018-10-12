Внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за торговца вином

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего давнего друга, 31-летнего торговца вином Джека Бруксбэнка.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония бракосочетания состоялась сегодня в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

28-летняя принцесса Евгения, девятая в очереди наследования британского трона, является младшей дочерью среднего сына королевы принца Эндрю и его бывшей супруги герцогини Йоркской Сары Фергюсон. Со своим будущим женихом она познакомилась в 2011 году на горнолыжном швейцарском курорте Вербье.

Венчание Евгении и Джека стало второй в этом году свадебной церемонией в часовне Святого Георгия, где 19 мая узами барака сочетались внук Елизаветы II принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл.