Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    ВМС США применяют подводные беспилотники для разминирования Ормуза

    Другие страны
    19 апреля, 2026
    20:47
    ВМС США применяют подводные беспилотники для разминирования Ормуза

    Военно-морские силы США приступили к использованию подводных беспилотных аппаратов для ликвидации морских мин в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя Пентагона.

    Он уточнил, что американский флот применяет комбинацию пилотируемых и автономных систем для обнаружения мин, способных создать угрозу безопасному прохождению коммерческих судов через пролив.

    Главная задача проводимой операции - полностью очистить акваторию от минных заграждений и обеспечить возобновление торгового судоходства по этому стратегически важному маршруту, через который транспортируется порядка одной пятой мирового объема нефти и сжиженного природного газа, подчеркнул собеседник издания.

    Военные эксперты рассказали, что первичное обследование морского дна может быть выполнено в сжатые сроки при помощи беспилотных подводных аппаратов. После того как мины будут выявлены, для их нейтрализации планируется задействовать специализированные морские робототехнические комплексы.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

    Операции по разминированию Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir

    Последние новости

    23:40

    США захватили в Оманском заливе иранское судно

    Другие страны
    23:14

    Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сделки с Ираном

    Другие страны
    22:55

    В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 28-го тура

    Футбол
    22:38

    Сильное землетрясение произошло у берегов Самоа

    Другие страны
    22:08

    Мюнхенская "Бавария" за четыре тура до конца Бундеслиги завоевала чемпионство

    Футбол
    21:51
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье

    Индивидуальные
    21:36
    Видео

    "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура АПЛ

    Футбол
    21:24

    Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    21:04

    При стрельбе в Луизиане погибли не менее восьми детей

    Другие страны
    Лента новостей