ВМС США применяют подводные беспилотники для разминирования Ормуза

Военно-морские силы США приступили к использованию подводных беспилотных аппаратов для ликвидации морских мин в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя Пентагона.

Он уточнил, что американский флот применяет комбинацию пилотируемых и автономных систем для обнаружения мин, способных создать угрозу безопасному прохождению коммерческих судов через пролив.

Главная задача проводимой операции - полностью очистить акваторию от минных заграждений и обеспечить возобновление торгового судоходства по этому стратегически важному маршруту, через который транспортируется порядка одной пятой мирового объема нефти и сжиженного природного газа, подчеркнул собеседник издания.

Военные эксперты рассказали, что первичное обследование морского дна может быть выполнено в сжатые сроки при помощи беспилотных подводных аппаратов. После того как мины будут выявлены, для их нейтрализации планируется задействовать специализированные морские робототехнические комплексы.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.