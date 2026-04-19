ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir
- 19 aprel, 2026
- 22:38
ABŞ-nin Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) Hörmüz boğazını dəniz minalarından təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə etməyə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə bazar günü "The Wall Street Journal" qəzeti Pentaqonun rəsmi nümayəndəsinə istinadən xəbər verib.
O, aydınlıq gətirib ki, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri boğazdan kommersiya gəmilərinin təhlükəsiz keçidinə təhlükə yarada biləcək minaları aşkarlamaq üçün pilotlu və pilotsuz sistemlərin kombinasiyasından istifadə edir.
Müsahib vurğulayıb ki, əməliyyatın əsas məqsədi suları mina sahələrindən tamamilə təmizləmək, dünya neftinin və mayeləşdirilmiş təbii qazın təxminən beşdə birinin daşındığı bu strateji əhəmiyyətli marşrut boyunca kommersiya gəmiçiliyinin bərpasını təmin etməkdir.
Hərbi ekspertlər bildiriblər ki, pilotsuz sualtı aparatlar vasitəsilə dəniz dibinin ilkin tədqiqatı tez bir zamanda başa çatdırıla bilər. Minaların aşkarlanmasından sonra onları zərərsizləşdirmək üçün ixtisaslaşmış dəniz robot sistemlərinin yerləşdirilməsi planlaşdırılır.
Xatırladaq ki, 28 fevralda ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir neçə şəhərə hava hücumları həyata keçiriblər. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrailə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 8 aprelə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
11-12 apreldə Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb, lakin uğursuz olub.
15 apreldə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran limanlarının dəniz blokadasını davam etdirməsinə baxmayaraq, Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıldığını elan edib. Bu addım Çinlə münasibətləri qorumaq üçün atılıb.
Daha sonra, 18 apreldə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri atəşkəs razılaşmasının pozulmasını və ABŞ Ordusu tərəfindən İran limanlarının davamlı blokadasını əsas gətirərək su yolunun bağlandığını elan edib.