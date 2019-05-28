Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы обсуждать с оппозицией любые вопросы

Правительство Венесуэлы готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране.

Об этом заявил в понедельник президент Николас Мадуро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией, потому что они "верят в диалог".

"Мы готовы комплексно обсудить любые темы, касающиеся страны, чтобы найти демократическое решение конфликта", - сказал Мадуро в ходе встречи с руководством Единой социалистической партии Венесуэлы, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

Как отметил Мадуро, в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.