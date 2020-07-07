О нас
Report Georgia

Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту

Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту у побережья провинции Измир
Другие страны
7 июля 2020 г. 13:07
Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту

Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту у побережья провинции Измир на западе страны. Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в структурах безопасности.

Отмечается, что представители службы безопасности провинции, действуя по наводке, задержали судно с просителями убежища, которые пытались незаконно проникнуть в Европу. Мигранты из Афганистана,  Бангладеш, Центрально-Африканской Республики, Сомали и Ирана прибыли в Измир из других областей Турции. В ходе операции власти обнаружили в душном трюме судна по меньшей мере 46 женщин и 59 детей. У некоторых из мигрантов наблюдались проблемы с дыханием.

Также власти арестовали восемь человек по обвинению в нелегальной перевозке людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkey raids ship with 276 illegal migrants on board

Новости партнеров

Другие новости из категории

ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной
ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной
7 июля 2020 г. 13:54
Советник гендиректора Роскосмоса задержан по статье о госизмене
Советник гендиректора "Роскосмоса" задержан по статье о госизмене
7 июля 2020 г. 11:55
Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19
Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19
7 июля 2020 г. 11:00
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
7 июля 2020 г. 10:20
В США могут запретить TikTok
В США могут запретить TikTok
7 июля 2020 г. 09:39
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч
7 июля 2020 г. 09:09
Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса
Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса
7 июля 2020 г. 04:36
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
7 июля 2020 г. 03:23
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19
7 июля 2020 г. 02:54
В Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца
ВидеоВ Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца
7 июля 2020 г. 01:30

Последние новости

14:16
В Иране за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса В регионе
14:11
Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы Бизнес
13:54
ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной Другие страны
13:54
Еврокомиссия ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году Финансы
13:47
В Азербайджане около тысячи осужденных освобождены досрочно Внутренняя политика
13:41
Авторынок: продажи падают, число мошенников растет Бизнес
13:39
Yelo Bank окажет поддержку производителям и экспортерам граната Финансы
13:22
ФотоВидеоЧто происходит на российско-азербайджанской границе? Диаспора
13:07
В Баку подросток совершил кражу в магазине на 2 тыс. манатов Происшествия
13:07
Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту Другие страны
12:22
ФотоБакинская полиция проводит рейд Происшествия
11:59
Беларусь упростит участие в биржевых торгах иностранных компаний Бизнес
11:55
Советник гендиректора "Роскосмоса" задержан по статье о госизмене Другие страны
11:50
Пекин огласил план по развитию блокчейн-инноваций ИКТ
11:48
МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина Происшествия