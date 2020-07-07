Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту

Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту у побережья провинции Измир

Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту у побережья провинции Измир на западе страны. Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в структурах безопасности.

Отмечается, что представители службы безопасности провинции, действуя по наводке, задержали судно с просителями убежища, которые пытались незаконно проникнуть в Европу. Мигранты из Афганистана, Бангладеш, Центрально-Африканской Республики, Сомали и Ирана прибыли в Измир из других областей Турции. В ходе операции власти обнаружили в душном трюме судна по меньшей мере 46 женщин и 59 детей. У некоторых из мигрантов наблюдались проблемы с дыханием.

Также власти арестовали восемь человек по обвинению в нелегальной перевозке людей.