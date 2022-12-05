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Власти Нью-Дели запретили строить и сносить здания из-за загрязнения воздуха

Власти Нью-Дели запретили строить и сносить здания из-за загрязнения воздуха Власти столицы Индии Нью-Дели запретили строительство и снос зданий из-за рекордных показателей загрязнения воздуха.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 08:45
Власти Нью-Дели запретили строить и сносить здания из-за загрязнения воздуха

Власти столицы Индии Нью-Дели запретили строительство и снос зданий из-за рекордных показателей загрязнения воздуха.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI.

Уточняется, что индекс качества воздуха в Нью-Дели в среднем за прошедшие сутки, 4 декабря, составил 407 — при этом норма чистого воздуха в городских условиях колеблется в пределах от 0 до 50 единиц.

Мэрия города, в лице комиссии по управлению качеством воздуха, поручила запретить строительство и снос зданий — кроме того, жителям города с 3,5 млн населения рекомендовано не использовать частный транспорт и по возможности работать из дома. При этом, администрация просит жителей отказаться на время от использования угля для отопления — ночью температура в индийской столице опускается до +12°C.

Также городским коммунальным службам предписано увеличить частоту уборки дорог и их полив.

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Версия на английском языке Construction activities banned in New Delhi as air quality in severe category
Версия на азербайджанском языке Nyu-Dehlidə havanın çirklənməsi səbəbindən binaların sökülməsi və tikilməsi qadağan edilib

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