Тайвань разработал морской БПЛА-камикадзе c дальностью плавания более 550 км

Тайваньская судостроительная компания JSSC разработала морской надводный беспилотный аппарат с запасом хода около 300 морских миль (почти 556 км).

Тайваньская судостроительная компания JSSC разработала морской надводный беспилотный аппарат с запасом хода около 300 морских миль (почти 556 км).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила тайваньская газета "Цзыю шибао".

По ее данным, длина катера достигает 16,5 метра, а ширина и высота - 3,8 метра. При полном водоизмещении около 20 т его осадка составляет около 1 метра. Максимальная скорость аппарата превышает 30 узлов (около 55,6 км/ч). Запас топлива беспилотника составляет около 1,3 тыс. литров.

Морской аппарат может выполнять задачи по поиску и уничтожению мин, а также установке минных заграждений. Кроме того, он способен играть роль беспилотника-камикадзе и атаковать надводные корабли противника. Как отмечает издание, в случае потери управления и GPS-сигнала катер может самостоятельно вернуться на базу по расчетам бортового компьютера.

В апреле "Цзыю шибао" сообщала, что Тайвань планирует построить примерно 200 беспилотных катеров-камикадзе. Их разработку в рамках проекта под названием "Куайцзи" ведет на основе корабля-мишени Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST). Ожидается, что процесс оценки их боевых возможностей и испытания будут завершены в 2025 году, а серийное производство начнется в 2026 году. Кроме того, институт ведет разработку подводного беспилотника в рамках проекта "Хуэйлун".