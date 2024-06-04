В армии Австралии разрешат служить гражданам стран Содружества

Правительство Австралии из-за нехватки военнослужащих позволит служить в национальной армии гражданам Новой Зеландии, Великобритании, Канады и США.

Правительство Австралии из-за нехватки военнослужащих позволит служить в национальной армии гражданам Новой Зеландии, Великобритании, Канады и США.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

По его словам, в рамках инициативы по увеличению кадрового состава Минобороны правительство, в частности, позволит "новозеландцам, считающим Австралию своим домом, подать заявку на вступление в ряды вооруженных сил". "Министерство обороны должно привлекать новых сотрудников, обучать и удерживать их, и для того, чтобы достичь этих целей, мы смягчаем критерии отбора, позволяя большему числу людей, включая тех, кто постоянно проживает в Австралии в течение 12 месяцев, присоединиться к нашим вооруженным силам", - указал Марлз в заявлении, распространенном Минобороны страны.

Министр уточнил, что в соответствии с новыми критериями отбора "с июля 2024 года новозеландцы, проживающие в Австралии, могут подать заявку и поступить на службу в ВС страны". "А с января 2025 года в нашей армии смогут служить постоянно проживающие в Австралии граждане Канады, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов", - добавил он.

В министерстве подчеркнули, что неграждане, желающие поступить на службу в австралийскую армию, должны "соответствовать требованиям, предъявляемым к физической форме, и пройти проверку службы безопасности". Кроме того, к моменту подачи заявки они должны проживать в Австралии не менее года, не служить в иностранных вооруженных силах в течение предыдущих двух лет и иметь возможность получить австралийское гражданство.