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Бундесвер закажет у Rheinmetall еще 200 тыс. боеприпасов из-за помощи Украине

Бундесвер закажет у Rheinmetall еще 200 тыс. боеприпасов из-за помощи Украине Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) намерен увеличить заказ на производство артиллерийских боеприпасов еще на 200 тыс. единиц на фоне истощения своих арсеналов из-за помощи Украине.
Другие страны
4 июня 2024 г. 13:16
Бундесвер закажет у Rheinmetall еще 200 тыс. боеприпасов из-за помощи Украине

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) намерен увеличить заказ на производство артиллерийских боеприпасов еще на 200 тыс. единиц на фоне истощения своих арсеналов из-за помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Согласно письму германского оборонного ведомства в адрес бюджетного комитета Бундестага (парламента ФРГ), Бундесвер и оружейный концерн Rheinmetall подписали рамочное соглашение, согласно которому германская армия планирует приобрести 200 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов на сумму около 880 млн евро (960 млн долларов) в дополнение к уже заключенному контракту в размере 1,2 млрд евро (1,3 млрд долларов).

По данным журнала, это решение продиктовано сокращением арсеналов Вооруженных сил ФРГ, вызванным поставками в Украину боеприпасов из их резервов.

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