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В Испании ликвидировали группировку, причастную к сотням случаев кибермошенничества

В Испании ликвидировали группировку, причастную к сотням случаев кибермошенничества Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации, которая занималась мошенничеством через интернет.
Другие страны
4 июня 2024 г. 12:33
В Испании ликвидировали группировку, причастную к сотням случаев кибермошенничества

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации, которая занималась мошенничеством через интернет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе гражданской гвардии королевства.

По ее информации, в ходе операции в Румынии был задержан лидер группировки, в отношении которой было подано более 300 жалоб. Расследование продолжалось с августа 2021 года.

Злоумышленники занимались различными видами кибермошенничества с целью получения денег. Правоохранительные органы Испании провели анализ сотен банковских счетов, на которых было обнаружено передвижение 10 млн евро. Лидер группировки уже был экстрадирован в пиренейское королевство.

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Версия на английском языке Spain cracks down on Internet fraud, seizes millions in illicit funds

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