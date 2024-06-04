В Испании ликвидировали группировку, причастную к сотням случаев кибермошенничества

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации, которая занималась мошенничеством через интернет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе гражданской гвардии королевства.
По ее информации, в ходе операции в Румынии был задержан лидер группировки, в отношении которой было подано более 300 жалоб. Расследование продолжалось с августа 2021 года.
Злоумышленники занимались различными видами кибермошенничества с целью получения денег. Правоохранительные органы Испании провели анализ сотен банковских счетов, на которых было обнаружено передвижение 10 млн евро. Лидер группировки уже был экстрадирован в пиренейское королевство.