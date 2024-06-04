В Испании ликвидировали группировку, причастную к сотням случаев кибермошенничества

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации, которая занималась мошенничеством через интернет.

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации, которая занималась мошенничеством через интернет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе гражданской гвардии королевства.

По ее информации, в ходе операции в Румынии был задержан лидер группировки, в отношении которой было подано более 300 жалоб. Расследование продолжалось с августа 2021 года.

Злоумышленники занимались различными видами кибермошенничества с целью получения денег. Правоохранительные органы Испании провели анализ сотен банковских счетов, на которых было обнаружено передвижение 10 млн евро. Лидер группировки уже был экстрадирован в пиренейское королевство.