Госдеп: НАТО и США не рассматривают вариант отправки советников в Украину

Организация Североатлантического договора и США не рассматривают в настоящее время возможность отправки военных инструкторов в Украину.

Организация Североатлантического договора и США не рассматривают в настоящее время возможность отправки военных инструкторов в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"НАТО не рассматривает возможность отправки советников альянса в Украину. Это не поддерживается нынешним генеральным секретарем альянса. Соединенные Штаты также это не рассматривают", - сказала Смит.

Вместе с тем, она напомнила, что есть отдельные страны-члены НАТО, которые "все еще обсуждают все за и против реализации такой миссии".

"Это их суверенное решение. Они могут это сделать как страны, но без прикрепленного к этому флага НАТО", - заявила дипломат.