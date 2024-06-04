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Госдеп: НАТО и США не рассматривают вариант отправки советников в Украину

Госдеп: НАТО и США не рассматривают вариант отправки советников в Украину Организация Североатлантического договора и США не рассматривают в настоящее время возможность отправки военных инструкторов в Украину.
Другие страны
4 июня 2024 г. 07:54
Госдеп: НАТО и США не рассматривают вариант отправки советников в Украину

Организация Североатлантического договора и США не рассматривают в настоящее время возможность отправки военных инструкторов в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"НАТО не рассматривает возможность отправки советников альянса в Украину. Это не поддерживается нынешним генеральным секретарем альянса. Соединенные Штаты также это не рассматривают", - сказала Смит.

Вместе с тем, она напомнила, что есть отдельные страны-члены НАТО, которые "все еще обсуждают все за и против реализации такой миссии".

"Это их суверенное решение. Они могут это сделать как страны, но без прикрепленного к этому флага НАТО", - заявила дипломат.

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