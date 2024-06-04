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На севере Израиля начался пожар после бомбардировки со стороны "Хезболлах"

На севере Израиля начался пожар после бомбардировки со стороны "Хезболлах" Пожары начались на севере Израиля в результате атак ракет и беспилотников, запущенных с территории Ливана движением "Хезболлах".
Другие страны
4 июня 2024 г. 07:40
На севере Израиля начался пожар после бомбардировки со стороны Хезболлах

Пожары начались на севере Израиля в результате атак ракет и беспилотников, запущенных с территории Ливана движением "Хезболлах".

Об этом передает Report со ссылкой на израильские Ynet и The Times of Israel, а также пресс-службу ЦАХАЛ.

Пожарно-спасательная служба страны сообщила, что в городе Кирьят-Шмоне и кибуце Кфар-Гилади сгорело несколько домов. Кроме того, очаги возгорания зафиксированы в приграничном с Ливаном регионе Галилеи. Всего к тушению пожара было привлечено более 30 пожарных расчетов.

"В настоящее время на месте находится пожарный батальон Командования МТО ЦАХАЛ, они оказывают помощь пожарным и спасателям. Нам удалось взять пожары под контроль, в настоящее время угрозы для жизни людей нет", - отметили в пресс-службе израильской армии.

Согласно информации, шестеро солдат резерва ЦАХАЛ отравились дымом во время тушения пожара.

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Версия на английском языке Fires rage in northern Israel after rocket attacks; key roads closed off
Версия на азербайджанском языке İsrailin şimalında “Hizbullah”ın hücumlarından sonra yanğın başlayıb

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