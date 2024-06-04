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ХАМАС направит делегацию в Каир для обсуждения сделки о заложниках

ХАМАС направит делегацию в Каир для обсуждения сделки о заложниках Палестинское радикальное движение ХАМАС 4 июня направит делегацию в Каир для обсуждения предложенной Израилем сделки об освобождении удерживаемых радикалами заложников.
Другие страны
4 июня 2024 г. 09:30
ХАМАС направит делегацию в Каир для обсуждения сделки о заложниках

Палестинское радикальное движение ХАМАС 4 июня направит делегацию в Каир для обсуждения предложенной Израилем сделки об освобождении удерживаемых радикалами заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of Israel.

Эту информацию изданию подтвердили два чиновника. По данным газеты, на прошлой неделе ХАМАС положительно оценило выступление президента США Джо Байдена о предполагаемой сделке, однако формального ответа от движения по-прежнему не поступило.

Ранее президент США огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов Газы, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из тюрем сотен палестинских заключенных. Кроме того, в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания.

Вторая фаза предполагает освобождение всех остающихся в живых заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это реконструкция сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

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