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Правительство Южной Кореи одобрило приостановку военного соглашения с КНДР

Правительство Южной Кореи одобрило приостановку военного соглашения с КНДР Правительство Южной Кореи одобрило постановление о приостановке действия межкорейского соглашения с КНДР в военной сфере.
Другие страны
4 июня 2024 г. 10:35
Правительство Южной Кореи одобрило приостановку военного соглашения с КНДР

Правительство Южной Кореи одобрило постановление о приостановке действия межкорейского соглашения с КНДР в военной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhup.

Полная приостановка действия пакта позволит Южной Корее возобновить военные учения вблизи границы КНДР.

Накануне предложение по приостановке соглашение от 19 сентября 2018 года внес Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте. Теперь предложение должен подписать президент Юн Сок Ёль. Поводом для решения стал недавний запуск Северной Кореей 3,5 тыс. воздушных шаров с 15 тонн мусора в приграничные районы Южной Кореи. Власти Северной Кореи заявили, что это ответ на отправку южнокорейскими активистами антипхеньянских материалов на Север.

В ноябре 2023 года в ответ на запуск КНДР первого военного разведывательного спутника Южная Корея приостановила действие нескольких пунктов в рамках межкорейского военного соглашения - в частности, была возобновлена разведывательная деятельность в районе военно-демаркационной линии. В ответ КНДР возобновила все действия, которые были приостановлены по военному соглашению с Южной Кореей от 2018 года: стала дислоцировать в зоне военно-демаркационной линии военных и оружие.

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