В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра

Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан.

Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили местные власти.

"Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении", - сообщили в секретариате правительства штата.

Сообщается, что в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз, она скончалась на месте. Ранее она неоднократно получала угрозы от членов картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), а в сентябре 2023 года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.