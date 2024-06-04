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В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра

В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан.
Другие страны
4 июня 2024 г. 10:58
В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра

Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили местные власти.

"Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении", - сообщили в секретариате правительства штата.

Сообщается, что в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз, она скончалась на месте. Ранее она неоднократно получала угрозы от членов картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), а в сентябре 2023 года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.

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Версия на английском языке Mexican mayor killed day after Sheinbaum presidential win

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