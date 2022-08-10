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Власти Лос-Анджелеса хотят запретить добычу нефти и газа в городе

Власти Лос-Анджелеса хотят запретить добычу нефти и газа в городе Департамент городского планирования Лос-Анджелеса хочет запретить добычу нефти и газа в городе с целью защиты населения от возможных рисков.
Другие страны
10 августа 2022 г. 08:31
Власти Лос-Анджелеса хотят запретить добычу нефти и газа в городе

Департамент городского планирования Лос-Анджелеса хочет запретить добычу нефти и газа в городе с целью защиты населения от возможных рисков.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на сайте департамента во вторник.

"Сегодня департамент городского планирования Лос-Анджелеса опубликовал проект постановления, согласно которому будет запрещена новая добыча нефти и газа, будут постепенно завершены текущие проекты по добыче, и население будет защищено от различных рисков и опасностей, связанных с добычей нефти и газа", - говорится в пресс-релизе.

"Бурение нефтяных скважин уже давно устарело, но сегодня мы посылаем четкий сигнал: у производства грязной энергетики нет будущего в Лос-Анджелесе", - заявил мэр города Эрик Гарсетти. "Ранее в этом году я вместе с коллегами-чиновниками, активистами и общественными лидерами настаивал на подписании директивы то о постепенном отказе от добычи нефти и газа в городе, и сегодня... мы на шаг ближе к тому, чтобы избавить от ядовитых паров районы, расположенные рядом с местами добычи", - подчеркнул мэр.

По словам директора по развитию города Винса Бертони, власти прекращают нефтедобычу рядом с домами, школами и детскими садами.

В Лос-Анджелесе насчитывается 26 нефтяных и газовых месторождений и более 5 тыс. нефтяных и газовых скважин, многие из которых заброшены.

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Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə neft və qaz hasilatı qadağan edilə bilər

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