Власти Ливана вводят повторный карантин до 30 ноября

Правительство Ливана вынуждено пойти на введение повторного карантина с 14 по 30 ноября из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Правительство Ливана вынуждено пойти на введение повторного карантина с 14 по 30 ноября из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в обращении к гражданам в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб.

"Мы идем на такой шаг, потому что число заразившихся граждан достигло красной черты, и в больницах не хватает коек в реанимационных отделениях", - указал он. В своей речи за час до вступления в силу режима ограничений Диаб признал, что практиковавшийся с сентября властями зональной метод противодействия распространению коронавируса оказался малоэффективным. "Локальные локдауны не привели к желаемым результатам, и мы вынуждены объявить повсеместный карантин, чтобы защитить здоровье граждан и дать передышку системе здравоохранения", - подчеркнул он.

В свою очередь, и.о. главы МВД Мухаммед Фахми сообщил телеканалу Al Jadeed, что только 50% граждан поддерживают подобный шаг. "Для остальных ограничительные меры неприемлемы и означают лишение средств к существованию", - сказал он. Фахми не исключил, что часть населения проигнорирует меры властей и призвал к оказанию материальной помощи малоимущим семьям.

С субботы в Ливане до конца месяца закрываются торговые комплексы, кафе, рестораны, спортзалы, музеи и кинотеатры. Школы и вузы перешли ранее на дистанционное обучение. Меры властей предусматривают также действие комендантского часа с 17:00 (19:00 бакинское время) до 05:00 (07:00). По воскресеньям движение транспорта будет полностью запрещено.