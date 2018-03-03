 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Китая могут разрешить китайским семьям заводить третьего ребенка

    Этот вопрос обсудят на ежегодной сессии всекитайского собрания народных представителей в марте

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Власти Китая могут разрешить китайским семьям заводить третьего ребенка. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этот вопрос  обсудят на ежегодной сессии всекитайского собрания народных представителей в марте.

    Данное предложение выдвинул представитель южной провинции Гуандун Чжу Леюй.

    "Между ожиданиями и эффектом от закона о двух детях в семье большой разрыв, он не только не привел к стремительному росту численности населения, но, наоборот, послужил причиной снижения рождаемости", — сказал Леюй.

    Согласно данным государственного статистического бюро, в 2017 году в Китае родились 17,23 млн детей. Это на 630 тыс. меньше по сравнению с 2016 годом.

    "Что Китаю действительно необходимо — это пересмотр политики в области семейного планирования, чтобы добиться большего числа новорожденных", — отметил Леюй.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi