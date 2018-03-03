Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Власти Китая могут разрешить китайским семьям заводить третьего ребенка. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, этот вопрос обсудят на ежегодной сессии всекитайского собрания народных представителей в марте.

Данное предложение выдвинул представитель южной провинции Гуандун Чжу Леюй.

"Между ожиданиями и эффектом от закона о двух детях в семье большой разрыв, он не только не привел к стремительному росту численности населения, но, наоборот, послужил причиной снижения рождаемости", — сказал Леюй.

Согласно данным государственного статистического бюро, в 2017 году в Китае родились 17,23 млн детей. Это на 630 тыс. меньше по сравнению с 2016 годом.

"Что Китаю действительно необходимо — это пересмотр политики в области семейного планирования, чтобы добиться большего числа новорожденных", — отметил Леюй.