Власти Британии ежедневно тратят более $1 млн на размещение афганских беженцев

Великобритания ежедневно тратит 1 млн фунтов (1,2 млн долларов) на размещение в отелях страны беженцев из Афганистана.

Великобритания ежедневно тратит 1 млн фунтов (1,2 млн долларов) на размещение в отелях страны беженцев из Афганистана.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, примерно 7 тыс. афганских беженцев уже было предоставлено постоянное место жительства, в то время как порядка 9,5 тыс. все еще проживают в 70 гостиницах в разных регионах страны, ожидая переселения. "Отели не являются самым лучшим вариантом для размещения беженцев, но зато они гарантируют безопасность, защиту, чистоту и гигиену", - говорится в заявлении британского МВД.

Некоторые из беженцев при этом отказываются от предоставляемого им жилья, отмечает газета. Афганцы жалуются на языковой барьер и заявляют о своем нежелании жить в таких регионах, как Шотландия или Уэльс, поскольку им не нравится местный холодный климат.

Всего после прихода талибов Лондон эвакуировал около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и 1 тыс. своих военнослужащих.