Власти Бразилии впервые в истории разрешили импорт кофе робуста

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Власти Бразилии впервые в истории страны одобрили импортные закупки кофе робуста.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора департамента кофе министерства сельского хозяйства страны Силвио Фарнеси.

Разрешение на закупки кофе за рубежом было выдано внешнеторговой палатой Бразилии (CAMEX).

«Решение принято CAMEX, необходима лишь официальная публикация решения», — сказал Фарнеси.

Поставки данного вида кофе в ограниченных количествах могут начаться в ближайшее время из Вьетнама. Выделенная квота предполагает, что до конца мая в страну может быть импортировано не более 250 тыс. мешков в месяц, всего до 1 млн мешков кофе по 60 кг каждый.

Бразилия является крупнейшим производителем и экспортером кофе в мире. В 2016 году в стране было зафиксировано падение урожая некоторых видов кофе из-за засухи в нескольких районах.