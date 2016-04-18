ВКП оппозиции Сирии отложил переговоры в Женеве

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции объявил, что откладывает переговоры в Женеве из-за невыполнения другими участниками положений резолюции ООН и женевского коммюнике, но отметил, что не выходит из переговоров окончательно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На собрании делегации ВКП в Женеве сегодня было принято решение отложить переговоры из-за отсутствия прогресса в гуманитарной ситуации и нарушений перемирия", - говорится в заявлении представителя ВКП Рияда Ага.

"Решение отложить переговоры не означает их приостановку или выход ВКП из них, а дает шанс остальным выполнить положения резолюции 2254 и урегулировать главный вопрос – создание переходного органа без участия (президента Сирии Башара) Асада", - отмечает Ага.

Представитель ВКП добавил, что переговоры в настоящих условиях кажутся делегации "бесполезными".