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Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РКК

Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РКК Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции сторонника РКК в Турцию
Другие страны
7 июня 2023 г. 02:49
Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РКК

Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции сторонника РКК в Турцию

Как передает Report, об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

"Верховный суд одобрил первую экстрадицию сторонника РКК", - пишет издание.

Вслед за судом теперь шведскому правительству предстоит принять решение об экстрадиции.

Речь идет о судьбе 35-летнего мужчины, который был арестован в Швеции в августе 2022 года. Арест был произведен по запросу генеральной прокуратуры в Адане.

Aftonbladet указало на то, что решение Верховного суда Швеции было принято незадолго до саммита стран НАТО в Вильнюсе. Он пройдет 11-12 июля.

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