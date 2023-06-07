Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника РКК

Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции сторонника РКК в Турцию

Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции сторонника РКК в Турцию

Как передает Report, об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

"Верховный суд одобрил первую экстрадицию сторонника РКК", - пишет издание.

Вслед за судом теперь шведскому правительству предстоит принять решение об экстрадиции.

Речь идет о судьбе 35-летнего мужчины, который был арестован в Швеции в августе 2022 года. Арест был произведен по запросу генеральной прокуратуры в Адане.

Aftonbladet указало на то, что решение Верховного суда Швеции было принято незадолго до саммита стран НАТО в Вильнюсе. Он пройдет 11-12 июля.