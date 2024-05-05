Переговоры Израиля и ХАМАС не принесли результатов

Переговоры Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС завершились безрезультатно.

Переговоры Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС завершились безрезультатно.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

До этого стороны встретились в Каире, чтобы обсудить прекращение огня, но договориться в итоге у них не получилось. При этом телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня.

Сегодня планируется новый раунд переговоров.

До этого сообщалось, что ХАМАС намерен поэтапно заключать сделку о прекращении огня с Израилем. Об этом стало известно на фоне переговоров в Каире.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.