Кабмин Чехии официально отозвал посла из РФ

Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в РФ Витезслава Пивоньку, который еще в конце 2022 года вернулся в Прагу.

Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в РФ Витезслава Пивоньку, который еще в конце 2022 года вернулся в Прагу.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

МИД Чехии, отвечая на соответствующий вопрос агентства, проинформировал, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Министр иностранных дел республики Ян Липавский выразил ему ранее благодарность за проделанную работу в Москве.

Посольство Чехии в РФ после отъезда Пивоньки в Прагу фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. Чешские власти планируют направить в Москву, отношения Праги с которой в последние годы значительно обострились, нового посла.

Чешские СМИ сообщили ранее, что этот пост может занять бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал.