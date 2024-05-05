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Кабмин Чехии официально отозвал посла из РФ

Кабмин Чехии официально отозвал посла из РФ Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в РФ Витезслава Пивоньку, который еще в конце 2022 года вернулся в Прагу.
Другие страны
5 мая 2024 г. 16:29
Кабмин Чехии официально отозвал посла из РФ

Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в РФ Витезслава Пивоньку, который еще в конце 2022 года вернулся в Прагу.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

МИД Чехии, отвечая на соответствующий вопрос агентства, проинформировал, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Министр иностранных дел республики Ян Липавский выразил ему ранее благодарность за проделанную работу в Москве.

Посольство Чехии в РФ после отъезда Пивоньки в Прагу фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. Чешские власти планируют направить в Москву, отношения Праги с которой в последние годы значительно обострились, нового посла.

Чешские СМИ сообщили ранее, что этот пост может занять бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал.

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