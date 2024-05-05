СМИ: Россия готовит диверсию в Европе

Россия занимается подготовкой диверсии в Европе.

Россия занимается подготовкой диверсии в Европе.

Как передает Report , об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на неназванные источники из спецслужб трех европейских стран.

Сообщается, что правительства европейских стран уже получили соответствующие предупреждения. Также в материале говорится, что Россия хочет конфликтовать со странами Запада и "уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории".

До этого сообщалось, что в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Фигуранты якобы действовали по поручению российской разведки. Их арестовали утром 17 апреля в баварском Байройте.