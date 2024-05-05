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В Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе

В Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе Самолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии.
Другие страны
5 мая 2024 г. 14:58
В Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе

Самолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии.

Как передает Report, об этом сообщил портал La.lv.

Небольшой самолет гражданской авиации, на борту которого находились два человека, совершил вынужденную посадку на Таллинском шоссе возле Адажи. По данным Латвийского реестра воздушных судов, неисправность случилась с самолетом Tecnam P2008 JC, который выпустили в 2018 году. У двухместного самолета один двигатель с примерно 100 лошадиными силами.

По предварительной информации Агентства гражданской авиации, у самолета были проблемы с работой двигателя. В итоге самолет почти удачно приземлился на шоссе и никто не пострадал.

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