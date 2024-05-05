В Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе

Самолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии.

Самолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии.

Как передает Report , об этом сообщил портал La.lv.

Небольшой самолет гражданской авиации, на борту которого находились два человека, совершил вынужденную посадку на Таллинском шоссе возле Адажи. По данным Латвийского реестра воздушных судов, неисправность случилась с самолетом Tecnam P2008 JC, который выпустили в 2018 году. У двухместного самолета один двигатель с примерно 100 лошадиными силами.

По предварительной информации Агентства гражданской авиации, у самолета были проблемы с работой двигателя. В итоге самолет почти удачно приземлился на шоссе и никто не пострадал.