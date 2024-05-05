Миссии ЕС в Красном море не хватает кораблей

Командующий военно-морской операцией в Красном море Aspides Василиос Грипарис предупредил, что для функционирования миссии не хватает кораблей.

Командующий военно-морской операцией в Красном море Aspides Василиос Грипарис предупредил, что для функционирования миссии не хватает кораблей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По сведениям его источников, эту информацию Грипарис на прошлой неделе передал руководству в Брюсселе.

По словам командующего операцией, сейчас - после запланированного отбытия в Германию фрегата "Гессен" - в его распоряжении осталось три корабля. При их помощи через Баб-эль-Мандебский пролив можно сопровождать лишь по четыре торговых суда в день. Для эффективного выполнения задач нужно 10 кораблей, указал командующий.

Также Грипарис сообщил, что за 100 дней миссии было сопровождение 96 торговых судов, сбито 12 беспилотников и одна ракета, запущенная хуситами.