Миссии ЕС в Красном море не хватает кораблей

Командующий военно-морской операцией в Красном море Aspides Василиос Грипарис предупредил, что для функционирования миссии не хватает кораблей.
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По сведениям его источников, эту информацию Грипарис на прошлой неделе передал руководству в Брюсселе.
По словам командующего операцией, сейчас - после запланированного отбытия в Германию фрегата "Гессен" - в его распоряжении осталось три корабля. При их помощи через Баб-эль-Мандебский пролив можно сопровождать лишь по четыре торговых суда в день. Для эффективного выполнения задач нужно 10 кораблей, указал командующий.
Также Грипарис сообщил, что за 100 дней миссии было сопровождение 96 торговых судов, сбито 12 беспилотников и одна ракета, запущенная хуситами.