Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Вэнс заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 19:25
    Вэнс заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между РФ и Украиной

    США достигли значительного прогресса в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а сам факт начала прямых переговоров сторон свидетельствует о позитивной динамике.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию о предстоящих контактах РФ и Украины в ОАЭ 23 и 24 января.

    "Президент (США Дональд Трамп - ред.) постоянно говорит нам об этом. Из восьми войн, которые он урегулировал, эта (российско-украинская война - ред.) оказалась самой сложной, хотя он думал, что она будет самой легкой. Тот факт, что они садятся и разговаривают, - это прогресс, и я думаю, что мы добились здесь большого успеха", - сказал Вэнс.

    Джей Ди Вэнс США российско-украинская война
    Vens: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində irəliləyiş var

    Последние новости

    20:10

    Трамп пригрозил "серьезным ответом" Европе в случае продажи американских активов

    Другие страны
    19:50
    Фото

    SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали договор об оказании услуг

    Бизнес
    19:44

    Временный координатор-резидент ООН встретился с Ялчином Рафиевым

    Внешняя политика
    19:34
    Фото

    Амирбеков и Шекеринска обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    19:30

    Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в Иране

    В регионе
    19:25

    Вэнс заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    19:21
    Видео

    Сотрудники МВД Азербайджана в ходе операции изъяли 46 кг марихуаны

    Происшествия
    18:57

    SOCAR обсудил стратегическое партнерство с First Abu Dhabi Bank

    Энергетика
    18:54

    Зеленский: Украина, США и Россия 23 января проведут встречу в ОАЭ

    Другие страны
    Лента новостей