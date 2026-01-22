Вэнс заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между РФ и Украиной
- 22 января, 2026
- 19:25
США достигли значительного прогресса в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а сам факт начала прямых переговоров сторон свидетельствует о позитивной динамике.
Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию о предстоящих контактах РФ и Украины в ОАЭ 23 и 24 января.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) постоянно говорит нам об этом. Из восьми войн, которые он урегулировал, эта (российско-украинская война - ред.) оказалась самой сложной, хотя он думал, что она будет самой легкой. Тот факт, что они садятся и разговаривают, - это прогресс, и я думаю, что мы добились здесь большого успеха", - сказал Вэнс.
