Зеленский: Украина, США и Россия 23 января проведут встречу в ОАЭ
Трехсторонняя встреча Украины, США и России состоится 23 января в ОАЭ, она продлится два дня.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и она будет завтра и послезавтра", - заявил украинский лидер.
По его словам, это будет первая в истории трехсторонняя встреча на техническом уровне.
Зеленский отметил, что 22 января американская делегация отправится в Москву.
