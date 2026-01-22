Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 18:54
    Зеленский: Украина, США и Россия 23 января проведут встречу в ОАЭ

    Трехсторонняя встреча Украины, США и России состоится 23 января в ОАЭ, она продлится два дня.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    "Я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и она будет завтра и послезавтра", - заявил украинский лидер.

    По его словам, это будет первая в истории трехсторонняя встреча на техническом уровне.

    Зеленский отметил, что 22 января американская делегация отправится в Москву.

    США Украина Россия Владимир Зеленский Давос Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 ОАЭ
