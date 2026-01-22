Зеленский: Украина, США и Россия 23 января проведут встречу в ОАЭ

Трехсторонняя встреча Украины, США и России состоится 23 января в ОАЭ, она продлится два дня.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и она будет завтра и послезавтра", - заявил украинский лидер.

По его словам, это будет первая в истории трехсторонняя встреча на техническом уровне.

Зеленский отметил, что 22 января американская делегация отправится в Москву.