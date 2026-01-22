İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Zelenski: Sabah BƏƏ-də Ukrayna-ABŞ-Rusiya üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Yanvarın 23-də BƏƏ-də Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski Davos Dünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Görüş iki gün davam edəcək.

    "Düşünürəm ki, bu, BƏƏ-də ilk üçtərəfli görüş olacaq, sabah və birisi gün keçiriləcək", - Ukrayna lideri vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, bu, tarixdə texniki səviyyədə ilk üçtərəfli görüş olacaq.

    Zelenski qeyd edib ki, yanvarın 22-də ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya yola düşəcək.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Davos İqtisadi Forumu-2026
