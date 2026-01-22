Zelenski: Sabah BƏƏ-də Ukrayna-ABŞ-Rusiya üçtərəfli görüşü keçiriləcək
- 22 yanvar, 2026
- 19:00
Yanvarın 23-də BƏƏ-də Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək.
"Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski Davos Dünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
Görüş iki gün davam edəcək.
"Düşünürəm ki, bu, BƏƏ-də ilk üçtərəfli görüş olacaq, sabah və birisi gün keçiriləcək", - Ukrayna lideri vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, bu, tarixdə texniki səviyyədə ilk üçtərəfli görüş olacaq.
Zelenski qeyd edib ki, yanvarın 22-də ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya yola düşəcək.
