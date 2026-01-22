Vens: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində irəliləyiş var
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 19:45
ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması məsələsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib, tərəflər arasında birbaşa danışıqların başlaması faktı isə müsbət dinamikanın göstəricisidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens 23–24 yanvarda BƏƏ-də Rusiya və Ukrayna arasında gözlənilən təmaslar barədə jurnalistin sualını cavablandırarkən deyib.
"Prezident (ABŞ Prezidenti Donald Tramp - red.) bunu daim bizə deyir. Onun həll etdiyi səkkiz müharibədən bu, ən çətini oldu, halbuki o düşünürdü ki, ən asanı bu olacaq. Onların oturub danışması faktı artıq irəliləyişdir və mən düşünürəm ki, biz burada böyük uğur əldə etmişik", - Vens bildirib.
