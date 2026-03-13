İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    "Gəncə Sukanal" ləğv olunur

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 16:55
    Gəncə Sukanal ləğv olunur

    Ləğv olunmuş "Azərsu" ASC-nin tabeliyindəki "Gəncə Sukanal" ASC ləğv olunduğunu elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini Gəncə şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, ev 76 ünvanına bildirə bilərlər.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 30 mart 2023-cü il tarixli "Su ehtiyatları, su təsərrüfatı və meliorasiya sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında" fərmanı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin əsasında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yaradılıb. "Azərsu" "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC ilə birlikdə Agentliyin tabeliyinə verilib.

