    Heqset: ABŞ tezliklə İranın müdafiə kompleksini məhv edəcək

    • 13 mart, 2026
    • 16:54
    Heqset: ABŞ tezliklə İranın müdafiə kompleksini məhv edəcək

    ABŞ tezliklə İranın müdafiə kompleksinin bütün istehsal güclərini məhv edəcək.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset mətbuat konfransında bəyan edib.

    "Bu raketlər üçün komponentlər istehsal edən bütün şirkətlər funksional olaraq dağıdılıb və məhv edilib. İranın hər yerində binalar, komplekslər və istehsal xətləri dağıdılıb", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ İranı silah istehsal etmək imkanından məhrum etməyə çalışır.

    Heqset həmçinin bildirib ki, İrana qarşı əməliyyat zamanı yaralanan ABŞ hərbçilərinin böyük əksəriyyəti xidmətə qayıdır.

