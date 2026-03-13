Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Хегсет: США скоро уничтожат все мощности иранского оборонного комплекса

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 16:45
    США вскоре уничтожат все производственные мощности оборонного комплекса Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    "Все компании, которые производили компоненты для этих ракет, были функционально разгромлены и уничтожены. Здания, комплексы и производственные линии по всему Ирану были разрушены", - отметил он.

    По его словам, США стремятся лишить Иран возможности производить оружие.

    Хегсет также сказал, что почти 90% раненых в ходе операции против Ирана военнослужащих США возвращаются в строй.

    Операция США и Израиля против Ирана Пит Хегсет Эскалация на Ближнем Востоке Оборонный комплекс Ирана
