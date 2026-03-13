Хегсет: США скоро уничтожат все мощности иранского оборонного комплекса
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 16:45
США вскоре уничтожат все производственные мощности оборонного комплекса Ирана.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Все компании, которые производили компоненты для этих ракет, были функционально разгромлены и уничтожены. Здания, комплексы и производственные линии по всему Ирану были разрушены", - отметил он.
По его словам, США стремятся лишить Иран возможности производить оружие.
Хегсет также сказал, что почти 90% раненых в ходе операции против Ирана военнослужащих США возвращаются в строй.
