Хегсет: США скоро уничтожат все мощности иранского оборонного комплекса

США вскоре уничтожат все производственные мощности оборонного комплекса Ирана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Все компании, которые производили компоненты для этих ракет, были функционально разгромлены и уничтожены. Здания, комплексы и производственные линии по всему Ирану были разрушены", - отметил он.

По его словам, США стремятся лишить Иран возможности производить оружие.

Хегсет также сказал, что почти 90% раненых в ходе операции против Ирана военнослужащих США возвращаются в строй.