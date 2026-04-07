Вэнс: США в основном выполнили свои задачи в Иране, война скоро закончится

США в основном выполнили свои военные задачи в Иране, и война скоро завершится.

Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

"Есть еще кое-что, что мы хотели бы сделать, например, немного больше поработать над способностью Ирана производить оружие. Но в основном военные цели США выполнены. Это означает, что, как сказал президент США Дональд Трамп, очень скоро эта война завершится", - подчеркнул Вэнс.