Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 16:35
    Вэнс: США в основном выполнили свои задачи в Иране, война скоро закончится

    США в основном выполнили свои военные задачи в Иране, и война скоро завершится.

    Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

    "Есть еще кое-что, что мы хотели бы сделать, например, немного больше поработать над способностью Ирана производить оружие. Но в основном военные цели США выполнены. Это означает, что, как сказал президент США Дональд Трамп, очень скоро эта война завершится", - подчеркнул Вэнс.

    Vens: ABŞ İranda öz tapşırıqlarının çoxunu yerinə yetirib, müharibə tezliklə başa çatacaq
    JD Vance: Most military objectives in Iran achieved, war ending soon

    Последние новости

