    Vens: ABŞ İranda öz tapşırıqlarının çoxunu yerinə yetirib, müharibə tezliklə başa çatacaq

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 16:39
    ABŞ İranda öz hərbi tapşırıqlarının çoxunu yerinə yetirib və müharibə tezliklə başa çatacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Budapeştdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Etmək istədiyimiz bir şey də var, məsələn, İranın silah istehsalı qabiliyyəti üzərində bir az daha çox işləmək. Amma əsasən ABŞ-nin hərbi hədəfləri yerinə yetirilib. ABŞ Prezidenti Donald Trampın dediyi kimi, bu müharibə çox tezliklə başa çatacaq", - Vens deyib.

    Вэнс: США в основном выполнили свои задачи в Иране, война скоро закончится
    JD Vance: Most military objectives in Iran achieved, war ending soon

