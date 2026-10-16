Basketbolun "Şöhrət Zalı"na daxil edilən Kliff Heqan vəfat edib
Komanda
- 16 oktyabr, 2026
- 11:59
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Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) çempionu Kliff Heqan 95-ci yaşında vəfat edib.
"Report" bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.
Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.
K.Heqan 1958-ci ildə "Sent-Luis Hoks" komandasının tərkibində NBA çempionu olub. O, beş dəfə Ulduzlar Oyununda iştirak edib.
Kliff Heqanın adı 1978-ci ildə basketbolun "Şöhrət Zalı"na daxil edilib.
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