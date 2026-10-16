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    Basketbolun "Şöhrət Zalı"na daxil edilən Kliff Heqan vəfat edib

    Komanda
    • 16 oktyabr, 2026
    • 11:59
    Basketbolun Şöhrət Zalına daxil edilən Kliff Heqan vəfat edib

    Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) çempionu Kliff Heqan 95-ci yaşında vəfat edib.

    "Report" bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.

    Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

    K.Heqan 1958-ci ildə "Sent-Luis Hoks" komandasının tərkibində NBA çempionu olub. O, beş dəfə Ulduzlar Oyununda iştirak edib.

    Kliff Heqanın adı 1978-ci ildə basketbolun "Şöhrət Zalı"na daxil edilib.

    Kliff Heqan Milli Basketbol Assosiasiyası Şöhrət zalı
    44 - Tezliklə
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