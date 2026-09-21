Вэнс надеется на прогресс по Украине после встречи Трампа с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта после предстоящей встречи лидеров США и Украины.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам перед отлетом в Северную Каролину.

"Это один из самых сложный для разрешения международных конфликтов . Я думаю, он (президент США Дональд Трамп - ред.) встретится с президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским либо завтра, либо послезавтра. Поэтому я уверен, что будет достигнут определенный прогресс", - подчеркнул он.

По словам Вэнса, США намерены продолжать усилия по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной и уверены, что в конечном счете он будет преодолен.

"Я предпочитаю работать на президента, который энергично пытается решить эту проблему. Мы продолжим пытаться ее решить. Думаю ли я, что в конечном итоге ее удастся решить? Да, просто это вопрос времени", - заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом. По его словам, она должна состояться в Нью-Йорке.