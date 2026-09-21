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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Вэнс надеется на прогресс по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 19:23
    Вэнс надеется на прогресс по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта после предстоящей встречи лидеров США и Украины.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам перед отлетом в Северную Каролину.

    "Это один из самых сложный для разрешения международных конфликтов . Я думаю, он (президент США Дональд Трамп - ред.) встретится с президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским либо завтра, либо послезавтра. Поэтому я уверен, что будет достигнут определенный прогресс", - подчеркнул он.

    По словам Вэнса, США намерены продолжать усилия по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной и уверены, что в конечном счете он будет преодолен.

    "Я предпочитаю работать на президента, который энергично пытается решить эту проблему. Мы продолжим пытаться ее решить. Думаю ли я, что в конечном итоге ее удастся решить? Да, просто это вопрос времени", - заявил он.

    Ранее Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом. По его словам, она должна состояться в Нью-Йорке.

    Джей Ди Вэнс Дональд Трамп Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Vens Trampın Zelenski ilə görüşündən sonra Ukrayna üzrə irəliləyişə ümid edir
    JD Vance expects progress in Russia-Ukraine settlement after Trump-Zelenskyy meeting

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