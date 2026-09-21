İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Vens Trampın Zelenski ilə görüşündən sonra Ukrayna üzrə irəliləyişə ümid edir

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 19:44
    Vens Trampın Zelenski ilə görüşündən sonra Ukrayna üzrə irəliləyişə ümid edir

    Birləşmiş Ştatların Vitse-prezidenti Cey Di Vens ABŞ və Ukrayna liderlərinin qarşıdan gələn görüşündən sonra Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyiş gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu Nyu-Yorka yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Bu, həll edilməsi ən çətin beynəlxalq münaqişələrdən biridir. Düşünürəm ki, o (ABŞ Prezidenti Donald Tramp - red.) Zelenski ilə (Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski - red.) ya sabah, ya da birisigün görüşəcək. Buna görə də müəyyən irəliləyişin əldə ediləcəyinə əminəm", - o vurğulayıb.

    Vensin sözlərinə görə, ABŞ Rusiya Federasiyası ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində səylərini davam etdirmək niyyətindədir və yekunda münaqişənin aradan qaldırılacağına əmindir.

    "Mən bu problemi fəal şəkildə həll etməyə çalışan prezidentlə işləməyə üstünlük verirəm. Biz onu həll etməyə cəhd göstərməyə davam edəcəyik. Yekunda bunun həll ediləcəyini düşünürəmmi? Bəli, bu, sadəcə zaman məsələsidir", - o bildirib.

    Daha əvvəl Zelenski Trampla görüş barədə razılığa gəldiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, görüş Nyu-Yorkda baş tutmalıdır.

    Cey Di Vens Donald Tramp Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Вэнс надеется на прогресс по Украине после встречи Трампа с Зеленским
    JD Vance expects progress in Russia-Ukraine settlement after Trump-Zelenskyy meeting

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti