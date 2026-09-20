Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке
Другие страны
- 20 сентября, 2026
- 22:59
Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о встрече в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
"Только что разговаривал с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Мы договорились о встрече в Нью-Йорке", - написал Зеленский.
Он подчеркнул, что встреча "может многое изменить".
Отметим, что 22 сентября в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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