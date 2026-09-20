Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о встрече в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что разговаривал с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Мы договорились о встрече в Нью-Йорке", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что встреча "может многое изменить".

Отметим, что 22 сентября в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.