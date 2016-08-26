Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Венгрия планирует установить второй забор на юге страны для защиты от мигрантов.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, о строительстве заградительного забора заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Он сообщил, что новый забор будет построен вдоль уже существующего. По замыслу венгерских властей он должен сдержать сотни и тысячи беженцев, если миграционная политика Турции изменится.
Премьер уточнил, что новое заграждение будет более массивной защитной системой.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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