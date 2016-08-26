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    Венгрия планирует установить второй забор на юге страны для защиты от мигрантов

    Премьер: Новое заграждение будет более массивной защитной системой

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Венгрия планирует установить второй забор на юге страны для защиты от мигрантов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, о строительстве заградительного забора заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Он сообщил, что новый забор будет построен вдоль уже существующего. По замыслу венгерских властей он должен сдержать сотни и тысячи беженцев, если миграционная политика Турции изменится.

    Премьер уточнил, что новое заграждение будет более массивной защитной системой.

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