Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Венгрия планирует установить второй забор на юге страны для защиты от мигрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, о строительстве заградительного забора заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он сообщил, что новый забор будет построен вдоль уже существующего. По замыслу венгерских властей он должен сдержать сотни и тысячи беженцев, если миграционная политика Турции изменится.

Премьер уточнил, что новое заграждение будет более массивной защитной системой.