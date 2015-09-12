Венгерский премьер предрекает изменение религиозного облика Европы

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В случае если поток беженцев не будет остановлен, европейские христиане останутся в меньшинстве, а ЕС утратит идентичность".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете Bild заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, европейские политики живут в настоящее время в мире грез и не подозревают, какую опасность представляют приезжие. "Поток бесконечен - из Пакистана, Бангладеш, Мали, Эфиопии, Нигерии. Если мы их всех пустим, то Европа погибнет. В результате миграции мусульмане в обозримом будущем станут большинством в Европе", - сказал он.