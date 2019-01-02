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    Венесуэла заявила о вмешательстве США в её дела

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ МИД Венесуэлы заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Каракаса, используя давление и шантаж в отношении других государств Латинской Америки.

    Как передает Report, заявление МИД Венесуэлы было сделано в связи с визитом американского госсекретаря Майкла Помпео в Бразилию.

    «Правительство Венесуэлы решительно отвергает интервенционистское поведение госсекретаря США Майкла Помпео, который в рамках своей хаотичной деятельности прибыл в Латинскую Америку, чтобы дать прямые указания подчиняющимся Вашингтону правительствам с тем, чтобы усилить их агрессию в адрес венесуэльского народа в навязчивом желании добиться насильственной смены режима», — говорится в сообщении.

    В нём отмечается, что «администрация Трампа вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, используя давление и шантаж в отношении стран региона».

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