Венесуэла объявила об отзыве своего посла из Канады

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Вильмер Баррьентос, посол Венесуэлы в Канаде, будет отозван из страны по решению руководства южноамериканского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Сообщаю, что президент Николас Мадуро решил отозвать для консультаций нашего посла в Канаде Вильмера Баррьентоса", - написал глава МИД.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила озабоченность действиями венесуэльских властей перед региональными выборами 15 октября. По ее мнению, в ходе них были допущены "многочисленные нарушения".