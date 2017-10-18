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    Венесуэла объявила об отзыве своего посла из Канады

    Об этом сообщил министр иностранных дел Хорхе Арреаса

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Вильмер Баррьентос, посол Венесуэлы в Канаде, будет отозван из страны по решению руководства южноамериканского государства.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

    "Сообщаю, что президент Николас Мадуро решил отозвать для консультаций нашего посла в Канаде Вильмера Баррьентоса", - написал глава МИД.

    Ранее в тот же день министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила озабоченность действиями венесуэльских властей перед региональными выборами 15 октября. По ее мнению, в ходе них были допущены "многочисленные нарушения".

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