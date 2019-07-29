Венесуэла намерена пожаловаться в ООН на США

Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой насчет нарушения США воздушного пространства страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Как мы уже заявляли, администрация Трампа откровенно признается и соглашается с тем, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Тяжкое и преступное признание. Нет сомнений в их злых намерениях. Мы обратимся с жалобой в ООН", - написал Х.Арреаса на своей странице в Twitter.

Отметим, что инцидент произошел на прошлой неделе в воздушном пространстве над Карибским морем. В Вашингтоне утверждали, что американский самолет EP-3 находился в международном воздушном пространстве, в то время как в Каракасе заявили, что самолет без разрешения зашел в воздушное пространство Венесуэлы.