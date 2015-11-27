Великобритания выделит 5 млн. на создание управления Содружества по антитеррору

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания выделит пять миллионов фунтов стерлингов на создание контртеррористического управления Содружества наций, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В течение пяти лет будет выделяться по миллиону фунтов стерлингов ежегодно в качестве финансовой помощи новому контртеррористическому управлению. Данное подразделение будет заниматься усилением возможностей стран Содружества в борьбе с экстремистской идеологией", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Сегодня утром королева Великобритании Елизавета Вторая торжественно объявила об открытии очередного саммита глав правительств стран Содружества на Мальте, где она находится с трехдневным государственным визитом. Британский премьер Дэвид Кэмерон также присоединится к участникам саммита в пятницу.