​Великобритания рекомендовала своим подданным срочно покинуть Тунис

Баку. 9 Июля. REPORT.AZ/ МИД Великобритании рекомендует тысячам своих подданных покинуть Тунис из-за опасений повторного теракта.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Тысячам британских туристов, находящихся в Тунисе, рекомендовано прервать свои каникулы и вернуться на родину в ближайшее время, а также воздержаться от поездок в эту страну в связи с угрозой террористических актов. Как отмечается в заявлении МИД, «новые террористические акты крайне вероятны, в том числе на туристических курортах».

26 июня на два прибрежных отеля в Тунисе было совершено нападение. Террористы устроили стрельбу, убив десятки постояльцев. В результате нападения террористов на отели в Тунисе погибли 40 человек.