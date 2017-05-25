Великобритания прекратила делиться с США информацией о расследовании теракта в Манчестере

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ После утечки секретной информации в американские СМИ полиция Великобритании не будет делиться с американскими спецслужбами информацией о расследовании теракта в Манчестере, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Это решение было принято после того, как в издании The New York Times были опубликованы фотографии взрывателя самодельной бомбы. По мнению британских властей, как сообщает BBC, за утечкой секретной информации и фотографий в СМИ отвечает не Белый дом, а американские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выразить протест президенту США Дональду Трампу в связи с утечками секретной информации.

В Великобритании продолжается расследование теракта-самоубийства, совершенного вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе Manchester Arena. Жертвами этого теракта стали 22 человека, более 60 получили ранения. Около 20 из них в крайне тяжелом или критическом состоянии.

Исполнителем теракта являлся 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения. Есть сведения о его связях с "Аль-Каидой". Но ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

Известно, что в Великобритании и Ливии в рамках расследования теракта в Манчестере были задержаны около десяти человек, в том числе родственники террориста.