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Великобритания перечислила в поддержку украинской армии 5 млн фунтов

Великобритания перечислила в поддержку украинской армии 5 млн фунтов Министерство иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании вчера перечислило 5 млн фунтов стерлингов на специальный счет, открытый для поддержки Вооруженных сил Украины.
Другие страны
19 мая 2022 г. 13:54
Великобритания перечислила в поддержку украинской армии 5 млн фунтов

Министерство иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании вчера перечислило 5 млн фунтов стерлингов на специальный счет, открытый для поддержки Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что это самая крупная сумма, поступившая на поддержку Вооруженных сил Украины одним платежом в иностранной валюте от иностранных благотворителей с начала войны с РФ.

"Мы благодарны Министерству иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании за этот значительный благотворительный вклад в защиту Украиной не только собственной свободы и независимости, но и мира и демократических ценностей всего мира. Мы высоко ценим партнерские отношения с правительством Великобритании и благодарны за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он также добавил, что почти пятая часть поступивших средств в иностранной валюте на поддержку украинских военных на спецсчет НБУ - это донаты в фунтах стерлингов.

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Версия на английском языке UK sends 5M pounds in support of Ukrainian army

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