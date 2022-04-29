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Великобритания направит на учения в Восточную Европу 8 тыс. военных

Великобритания направит на учения в Восточную Европу 8 тыс. военных Около 8 тыс. британских военнослужащих, а также десятки танков и более 100 боевых бронированных машин планирует направить в Восточную Европу Великобритания для участия в военных учениях.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 09:51
Великобритания направит на учения в Восточную Европу 8 тыс. военных

Около 8 тыс. британских военнослужащих, а также десятки танков и более 100 боевых бронированных машин планирует направить в Восточную Европу Великобритания для участия в военных учениях.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

В маневрах также примут участие "десятки тысяч военнослужащих из стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил союзников", в число которых входят такие страны, как Дания, Исландия и Норвегия. Войска будут размещены в странах от Финляндии до Северной Македонии.

Как заявило британское Минобороны, запланированные учения улучшат способность войск "работать бок о бок друг с другом, сдерживая российскую агрессию в Скандинавии и странах Балтии".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эти учения продемонстрируют "солидарность и силу".

"Безопасность Европы никогда не была более важной. На этих учениях наши войска объединят силы с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными силами в знак солидарности в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны", - сказал он.

Он добавил: "Действуя по всей Европе, британская армия будет стоять бок о бок с партнерами, объединяя наши возможности и общие ценности, способствуя миру и безопасности".

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